Autriche 1-1 France : la réaction de Kylian Mbappé

Buteur lors du match nul de la France contre l’Autriche (1-1) ce vendredi, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé refuse de s’inquiéter pour le reste de la compétition.

Les mauvais résultats s’enchaînent pour la France en Ligue des Nations. Après la défaite contre le Danemark, (1-2) et le nul contre la Croatie (1-1), les tenants du titre ont encore livré une contre-performance ce vendredi contre l’Autriche. A l’occasion de la troisième journée de la compétition, les Bleus n’ont pu mieux faire qu’un match nul contre les coéquipiers de David Alaba.

Sur le banc lors du coup d’envoi, Kylian Mbappé a permis à la France de revenir au score dans cette rencontre. Après le match, l’attaquant du PSG s’est montré déçu par le résultat final, mais refuse de s’inquiéter pour la suite du tournoi.

«On n’a pas gagné. On n’est pas parti prendre ce que l’on voulait avant le match donc on va travailler pour essayer de gagner lundi. La transversale ? C’est dommage. J’essaye de feinter le gardien, mais je ne la croise pas assez donc il a la chance de la prendre et de la mettre sur la barre. Mais je pense qu’il faut continuer dans l’élan des dernières minutes, avec cette volonté de proposer du jeu haut et mettre l’adversaire en difficulté. On peut toujours s’améliorer, mais il ne faut jamais s’inquiéter», a-t-il avoué au micro de TF1.

La suite de la compétition s’annonce compliquée pour la France. Les Bleus doivent absolument s’imposer contre la Croatie le 13 juin prochain, pour ne pas dire adieu à toutes leurs chances de se qualifier pour un nouveau Final Four de la Ligue des Nations.