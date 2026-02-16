Australie : Naveed Akram en première comparution pour l’attentat de Sydney

Le principal suspect lié à l’attaque antisémite survenue à la plage de Bondi, à Sydney, en décembre, s’est présenté pour la première fois devant une juridiction australienne le lundi 16 février 2026, depuis une installation de visioconférence, rapporte le diffuseur public ABC.

Le principal suspect lié à l’attaque antisémite survenue à la plage de Bondi, à Sydney, en décembre, s’est présenté pour la première fois devant une juridiction australienne le lundi 16 février 2026, depuis une installation de visioconférence, rapporte le diffuseur public ABC.

Les autorités ont pointé du doigt Naveed Akram ainsi que son père, Sajid Akram — ce dernier ayant été abattu par la police au cours des faits — en lien avec une rafale de tirs qui aurait duré près de dix minutes. La fusillade a visé une assemblée réunie pour célébrer la fête juive de Hanouka, le dimanche 14 décembre, et a coûté la vie à quinze personnes.

Pour sa part, Naveed Akram fait face à des chefs d’accusation particulièrement lourds : des actes qualifiés de terrorisme ainsi que quinze chefs de meurtre formels ont été retenus contre lui, selon les informations disponibles.

Publicité

Déroulé judiciaire et contexte

L’audience par liaison vidéo marquait l’ouverture officielle de la procédure pénale à l’encontre du principal mis en cause, étape symbolique mais cruciale dans le traitement judiciaire de cette affaire qui a profondément choqué la communauté locale. Le rôle exact attribué au père, malgré son décès lors de l’intervention policière, demeure intégré aux éléments d’enquête communiqués publiquement.

Les enquêteurs continuent d’examiner les circonstances ayant conduit à cette attaque meurtrière, tandis que les autorités ont multiplié les démarches pour reconstituer le déroulé des faits et préciser les responsabilités. Le retentissement de l’événement, tant sur le plan national qu’international, pousse les magistrats à traiter l’affaire avec une attention particulière, compte tenu notamment de la qualification terroriste des faits.