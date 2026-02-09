Australie : Heurts lors de la dispersion par la police d’une manifestation propalestinienne en marge de la visite du président israélien

Les forces de l’ordre à Sydney ont eu recours au spray au poivre pour disperser une manifestation organisée lundi contre la présence en Australie du président israélien Isaac Herzog, a rapporté un journaliste de l’AFP sur place. Des heurts se sont produits entre les manifestants et la police durant cette intervention.

Les forces de l’ordre à Sydney ont eu recours au spray au poivre pour disperser une manifestation organisée lundi contre la présence en Australie du président israélien Isaac Herzog, a rapporté un journaliste de l’AFP sur place. Des heurts se sont produits entre les manifestants et la police durant cette intervention.

Plusieurs personnes présentes, parmi lesquelles des manifestants et des membres des médias — y compris des journalistes de l’AFP — ont été touchées par des nuages de gaz au poivre. Ces projections sont survenues au moment où le cortège cherchait à s’éloigner de l’itinéraire officiellement autorisé.

Sur le terrain, la situation a rapidement dégénéré lorsque le rassemblement a tenté de modifier son parcours, provoquant une réponse immédiate des agents déployés pour encadrer l’événement, selon le récit du journaliste témoin.

Contexte et retombées