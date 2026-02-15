Australie : 2,4 milliards d’euros pour la construction d’un nouveau chantier de sous-marins à propulsion nucléaire

Le 15 février 2026, le gouvernement australien a détaillé un projet majeur de modernisation navale. Anthony Albanese, à la tête de l’exécutif, a confirmé un engagement financier important — évalué à 2,4 milliards d’euros — destiné à la mise en place d’une nouvelle infrastructure de construction navale spécialisée.

Selon la communication officielle, cette enveloppe vise à permettre la fabrication de sous-marins à propulsion nucléaire destinés à renforcer les capacités militaires du pays, tout en étant armés d’armements conventionnels. Le pouvoir public présente cet effort budgétaire comme une étape essentielle pour doter la marine australienne de plateformes furtives et durables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique Aukus, la coopération trilatérale qui lie Canberra à ses alliés anglophones. Le chantier annoncé doit jouer un rôle central dans la concrétisation des engagements pris au sein de cette alliance.

Enjeux stratégiques et industriels

Au-delà de la dimension militaire, le projet aura des retombées industrielles et technologiques : la construction de ces bâtiments nécessite une montée en compétences des chantiers locaux et un transfert de savoir-faire entre les partenaires. Pour l’Australie, il s’agit à la fois d’un chantier de souveraineté et d’un vecteur potentiel de développement pour la filière navale.

Sur le plan stratégique, l’arrivée de submersibles à propulsion nucléaire modifie la posture de défense dans la région Indo-Pacifique en augmentant la portée opérationnelle et l’endurance des missions sous-marines. Les modalités exactes de mise en œuvre, le calendrier et les modalités de coopération technique avec les États partenaires restent toutefois à préciser dans les semaines et mois à venir.