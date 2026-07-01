Aurore Morisse, acheteuse d’Affaire conclue, attend son premier enfant et s’absentera du plateau

Dans « Affaire conclue », l’émission phare de France 2 présentée par Julia Vignali, une nouvelle réjouissante éclaire l’actualité. Aurore Morisse, acheteuse reconnue et très appréciée du public, vient d’annoncer qu’elle attend son premier enfant. Cette heureuse nouvelle, partagée sur les réseaux sociaux, signifie qu’elle sera bientôt absente du plateau pour un congé maternité. Ce moment important de sa vie suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la communauté de l’émission.

Aurore Morisse, que le public connaît pour son flair et sa passion des objets anciens, a fait sa première apparition dans « Affaire conclue » en 2021. Depuis, elle s’est imposée comme l’une des acheteuses incontournables de l’émission, captivant les téléspectateurs par son expertise et son charisme. Désormais âgée de 35 ans, elle a choisi Instagram pour annoncer sa grossesse de manière légère et humoristique, révélant à ses abonnés une belle photo où son ventre arrondi est mis en avant.

Dans son message, Aurore Morisse plaisante sur les kilos pris et sa gourmandise accrue, écrivant : « J’ai pris quelques kilos et mon assiette se remplit plus vite que d’habitude. Je ne comprends pas, docteur ! » Elle précise ensuite la véritable raison : « Bébé est en route et ses parents sont fiers de vous partager cette chouette nouvelle ! » Cette publication a rapidement été accompagnée d’une vague de félicitations de la part de ses abonnés et de plusieurs personnes de l’équipe d’« Affaire conclue ».

Les réactions des collègues et les détails de la grossesse

Les collègues d’Aurore Morisse n’ont pas tardé à exprimer leur joie et leurs félicitations. Parmi eux, Marie du Sordet et la brocanteuse suisse Adeline Jaquet ont commenté la publication avec enthousiasme, utilisant des messages chaleureux et des emojis en forme de cœur. L’annonce de cette grossesse intervient alors que l’acheteuse belge est devenue un véritable pilier de « Affaire conclue », où elle incarne la passion pour les objets anciens et le goût pour les belles histoires que recèlent ces objets.

Dans un entretien récent accordé à Sud Info, Aurore Morisse a donné davantage de précisions sur sa grossesse. Elle a confié qu’elle est enceinte de cinq mois et que son premier enfant devrait naître en octobre. L’acheteuse a indiqué que tout se passe parfaitement bien jusqu’à présent, ajoutant que son mari Thomas partage pleinement cette heureuse aventure avec elle.

Une autre surprise a été révélée : le couple attend une petite fille, un événement inédit dans la famille d’Aurore Morisse. « Figurez-vous que c’est la première fois dans la famille que nous aurons une petite fille. Toutes mes sœurs n’ont eu que des garçons », a-t-elle expliqué avec enthousiasme. Cette perspective apporte une dimension supplémentaire à cette grossesse, déjà riche en émotions.

La future maman devrait s’éloigner temporairement de l’émission pour profiter pleinement de cette nouvelle étape de sa vie. Son absence marquera un temps d’arrêt dans sa participation aux ventes, le temps de son congé maternité, laissant ainsi ses collègues et les téléspectateurs attendre son retour.