Audrey Fleurot : les crues de la Seine invitent des cygnes dans son jardin normand

Le 6 juillet 2026, l’actrice Audrey Fleurot célèbre ses 49 ans. Connue pour son rôle emblématique dans la série télévisée à succès HPI , elle s’est construit au fil des années une carrière brillante sur les écrans français. Pourtant, loin de l’agitation médiatique parisienne, elle trouve refuge dans une demeure paisible située en Normandie, aux Andelys, à proximité du célèbre village de Giverny , rendu immortel par le peintre Claude Monet . Cette maison au bord de la Seine est devenue son havre de paix, un lieu où la nature reprend parfois ses droits, jusqu’à voir des cygnes nager dans son jardin lors des crues hivernales du fleuve.

Ce refuge normand est le fruit d’un coup de cœur survenu en 2020, au moment du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Comme de nombreux Parisiens cherchant à fuir la densité urbaine pour se rapprocher d’espaces verts, Audrey Fleurot a été séduite par cette propriété située aux Andelys, dans l’Eure. Elle raconte à Nice-Matin qu’elle devait signer l’acte d’achat alors que le confinement débutait, mais que la transaction a été retardée car les anciens propriétaires se retrouvaient bloqués dans la maison, ce qui l’a empêchée d’y séjourner immédiatement. Malgré cette contretemps, son enthousiasme pour ce cadre naturel d’exception n’a pas fléchi.

Située en bordure de Seine, la propriété bénéficie d’un panorama inspirant, entre méandres du fleuve, falaises de craie et lumière changeante de la vallée que Claude Monet lui-même a peint avec admiration. L’actrice rapporte avec émerveillement que lors des crues hivernales, l’eau envahit une partie du grand jardin jusqu’à la moitié, accueillant alors des cygnes qui y flottent paisiblement, offrant un spectacle naturel rare et presque féerique.

Un lieu de ressourcement familial à l’écart des projecteurs

Cette maison en Normandie est devenue pour Audrey Fleurot un véritable refuge où elle partage des moments de vie simples en compagnie de son compagnon, Djibril Glissant, et de leur fils, Lou. Loin des projecteurs et de l’effervescence parisienne, ils profitent d’une existence en harmonie avec la nature. L’actrice souligne que pour son enfant, la vie à la campagne offre un cadre bien plus épanouissant que les sorties culturelles urbaines, telles que celles proposées à la Grande Halle de la Villette dans la capitale.

Audrey Fleurot s’adonne avec plaisir au jardinage, une activité qui rythme désormais ses pauses entre les tournages. Par beau temps, la grande terrasse de la maison accueille famille et amis autour de barbecues, une tradition qu’ils ont instaurée dans cette résidence secondaire. Ce cadre champêtre, qui n’est pas leur domicile principal, permet de se recentrer sur l’essentiel dans un cadre serein et verdoyant.

En dépit de l’attachement à cette propriété, l’actrice tient à préciser que sa résidence principale reste située en région parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis, précisément à Saint-Ouen. Elle a indiqué lors d’une interview dans l’émission Sept à Huit que la maison normande demeure un lieu de villégiature en dehors de la semaine de travail, un pied-à-terre idéal pour déconnecter le temps d’un week-end.

Un rituel de retour et un équilibre retrouvé

Chaque retour chez elle aux Andelys est marqué par un rituel pour Audrey Fleurot. Elle confie avec humour son habitude de vouloir réorganiser et réajuster le lieu après une absence prolongée, ce qui amuse son compagnon. En effet, elle procède à un tri minutieux des objets personnels présents dans la maison, questionnant leur impact sur son bien-être. Si un objet, un vêtement ou un souvenir ne lui procure pas de plaisir immédiat, elle n’hésite pas à s’en séparer afin de faire de la place dans son environnement et dans son esprit.

Ainsi, cette maison au bord de la Seine représente pour elle un équilibre précieux entre vie citadine et parenthèse nature. Elle conjugue la proximité de ses engagements professionnels à Paris et le calme retrouvé au cœur d’un paysage empreint d’histoire artistique et de beauté naturelle. Les inondations hivernales qui transforment son jardin en une extension du fleuve complètent ce cadre idyllique, où les cygnes se fondent dans un décor digne d’une toile impressionniste, à quelques kilomètres seulement du lieu où Monet a posé ses pinceaux.