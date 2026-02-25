Audrey Crespo Mara annonce un nouveau projet 7 mois après la disparition de Thierry Ardisson

Sept mois après la disparition de son mari, Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025 des suites d’un cancer du foie, Audrey Crespo‑Mara lance un nouveau projet professionnel : Aura , un podcast filmé diffusé sur le réseau numérique de TF1. Entre deuil et reprise d’activité, la journaliste présente ce format intimiste d’une heure comme une « conversation intime » qui vise à prolonger son travail d’interview, déjà connu du grand public via Le Portrait de la semaine dans Sept à Huit.

Sept mois après la disparition de son mari, Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025 des suites d’un cancer du foie, Audrey Crespo‑Mara lance un nouveau projet professionnel : Aura, un podcast filmé diffusé sur le réseau numérique de TF1. Entre deuil et reprise d’activité, la journaliste présente ce format intimiste d’une heure comme une « conversation intime » qui vise à prolonger son travail d’interview, déjà connu du grand public via Le Portrait de la semaine dans Sept à Huit.

La perte de Thierry Ardisson a profondément marqué la journaliste. Lors des obsèques célébrées à l’église Saint‑Roch de Paris, Audrey Crespo‑Mara a rendu un hommage vibrant, évoquant leur complicité et la manière dont il a affronté la maladie : « Mon amour, tu es parti comme tu as vécu. En homme courageux, digne et libre (…) Courageux à chaque instant. » Elle a raconté avoir entendu, encore en présence du prêtre, les derniers mots de celui qu’elle appelait son « évidence » : « J’ai trouvé plus fort que la foi, c’est l’amour de ma femme. »

Dans des interventions publiques depuis l’été, la journaliste a aussi exprimé la douleur de l’absence et la solidité des liens familiaux. Sur le plateau de Quelle époque !, elle a qualifié l’absence de « vide immense » tout en soulignant qu’elle est « très bien entourée » et qu’elle peut compter sur ses fils, Sékou et Lamine, nés en 2002 et 2005, ainsi que sur les trois enfants de Thierry Ardisson, Manon, Ninon et Gaston.

Après l’épreuve, le renouveau : Audrey Crespo‑Mara lance Aura

TF1 annonce que Aura sera diffusé sur son réseau numérique sous la forme d’un podcast filmé. Le format, d’une durée d’environ une heure, doit permettre des échanges plus longs et plus « conversationnels » que ceux possibles à l’antenne, selon les propos publiés par la journaliste sur ses réseaux sociaux. Le titre reprend, explique‑t‑elle, les premières et dernières syllabes de son prénom et de son nom.

Audrey Crespo‑Mara a présenté ce projet comme « une nouvelle aventure, un nouveau podcast. Une conversation intime d’une heure », message relayé dans une story Instagram mentionnée par TF1. Le calendrier de diffusion et la fréquence de parution du podcast n’ont pas été précisés par la chaîne au moment de l’annonce.

Habituée aux entretiens en profondeur — notamment pour Le Portrait de la semaine —, la journaliste indique vouloir exploiter le temps long offert par ce format : « On a du temps, c’est un vrai luxe ! Plus d’une heure de discussion, ce n’est jamais le cas à l’antenne. » Les premières réactions sous une vidéo publiée sur YouTube qualifient déjà son approche de « bienveillante, simple et fraîche ».

