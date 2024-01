« Aucun club ne pourra jamais s’aligner », Riolo annonce une offre astronomique du PSG pour Mbappé

-Publicité-

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain (PSG) en juin, les spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé continuent d’animer le mercato.

Selon les révélations de l’éditorialiste de renom, Daniel Riolo, Mbappé se retrouve confronté à un choix financier sans précédent. « On a d’un côté une offre pour qu’il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d’Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s’aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde… l’agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement, c’est un truc incroyable« , déclare Riolo.

D’un autre côté, le Real Madrid, longtemps courtisan de Mbappé, propose une option qui, bien que financièrement très élevée, est considérée comme « normale » par Riolo. « C’est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30 millions et peut-être un brin plus« , explique-t-il. « Et il n’est pas le roi du club. En gros, on le fait redescendre sur Terre. Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça.«

Le dilemme pour Mbappé ne se résume pas seulement à l’aspect financier. Alors que le PSG promet de continuer à faire progresser l’équipe et d’embrasser la dynamique positive initiée cet été, le Real Madrid, avec son palmarès impressionnant, offre une perspective de succès déjà éprouvée.

La question demeure : l’appel du PSG, avec son offre « hallucinante », sera-t-il suffisant pour retenir la jeune étoile montante, ou cédera-t-elle aux charmes plus « normaux » du Real Madrid ? Le monde du football retient son souffle, attendant la décision de Mbappé.