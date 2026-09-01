Au Rwanda, l’acquisition des avions de l’école aéronautique CEAS entre seulement en phase d’appel d’offres

Le Rwanda Development Board (RDB) a lancé, lundi 31 août 2026, un appel d’offres pour l’acquisition des avions-écoles destinés à la formation des pilotes au Centre d’excellence en compétences aéronautiques (CEAS), plus de deux ans après le lancement du projet et alors qu’une mise en service partielle était initialement visée dès 2025.

Le CEAS, implanté à Kigali, doit former une main-d’œuvre qualifiée aux normes internationales pour les métiers de pilote, de technicien de maintenance et de personnel navigant commercial. Le projet s’inscrit dans l’ambition du Rwanda de devenir un carrefour régional de l’aviation en Afrique de l’Est.

Le financement de l’acquisition des avions de formation est assuré par la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds de l’OPEP pour le développement international, selon l’avis de marché publié par la BAD.

La BAD avait approuvé, le 29 septembre 2023, un prêt de 23,6 millions de dollars pour la construction et l’équipement du centre. Sa vice-présidente, Beth Dunford, avait alors indiqué que ce soutien financier traduisait « l’engagement [de l’institution] à investir dans le capital humain pour satisfaire aux exigences du marché de l’emploi ».

Un centre pensé pour accueillir 500 étudiants

Le CEAS doit à terme accueillir jusqu’à 500 étudiants par an et fonctionner en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur. Sa phase de construction devait mobiliser environ 1 000 travailleurs, avant la création de 98 emplois permanents une fois le centre opérationnel.

Le calendrier de livraison des appareils n’a pas été précisé dans l’avis de marché rendu public par la BAD.