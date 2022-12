« Au point de m’étrangler et de me … », Coco Emilia agressée chez elle ? La vidéo qui choque la toile

Dans la journée du jeudi 15 décembre 2022, l’ex-épouse de Francis Mvemba aurait été victime d’agression à son domicile. La vidéo qui dévoile les faits montrent des individus qui étaient entrain de la traiter de folle alors qu’elle criait de toute ses forces.

L’influenceuse camerounaise Coco Emilia serait t-elle au bord de la folie ? Une choquante vidéo publiée par l’influenceuse pour dénoncer les faits alimentent les réseaux sociaux depuis lundi 19 décembre 2022. En légende de cette vidéo, l’ex épouse de Francis Mvemba accuse Aziz Yaou, Yannick Njelle et Eva Mballa de l’avoir violenté chez elle sans aucune raison.

« Il m’est arrivé (je ne saurais même pas comment le qualifier ) quelque chose de très traumatisant. Pour l’instant j’essaie de rependre mes esprits et me reposer », a-t-elle introduit avant d’évoquer ses agresseurs.

« Après m’avoir agressé verbalement et manuellement (physiquement ndlr) Aziz Yaou et Eva Mballa ) au point de m’étrangler et me faire saigner de la bouche parce que j’ai refusé qu’ils me manquent de respect dans ma maison », peut-on lire sur son compte Snap.

Coco Emila traitée de folle

Selon les faits décrits par Coco Emilia, ses agresseurs ont forcé la porte de sa chambre à coucher afin d’y entrer en vain. « Vous vous souvenez de cette vidéo que j’ai posté ici jeudi ? Derrière cette porte qui est celle de ma chambre, se trouvaient Aziz Yaou et Yannick Njelle qui essayaient sans succès d’entrer dans ma chambre en forçant la porte.

Après près d’une heure devant la porte sans succès, Aziz s’est rendu à mon balcon arrière pour essayer alors de forcer la fenêtre de ma salle de bain sans succès toujours. En partant Aziz Yarou a laissé la baie vitrée légèrement ouverte pour accéder au salon supérieur et venir continuer son forfait le lendemain ou dans la nuit vu que j’étais censée rentrer dans l’avion le lendemain matin ».

Si pour Aziz et Eva Mballa, Coco Emilia est au bord de la dépression et serait devenue folle, l’influenceuse persiste qu’elle ne perds pas la tête et dispose de toutes ses facultés physiques et mentales. « Vous savez que j’ai toujours les preuves de ce que je dis. Tout a été filmé et en plus j’étais en appel vidéo avec des gens qui ont suivi la soirée du début jusqu’à la fin », a-t-elle rassuré.