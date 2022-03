Les nationalistes ukrainiens détiennent plus de 4,5 millions de citoyens à Kiev, Kharkov, Tchernigov, Soumy et plus de 20 grandes colonies bloquées, 6,8 mille citoyens étrangers de 19 États, ainsi que les équipages de 70 navires étrangers dans les ports maritimes du pays. Cela a été annoncé par le chef du Centre de contrôle de la défense nationale de la Fédération de Russie, le colonel-général Mikhaïl Mizintsev.

« Malgré l’ouverture quotidienne de couloirs humanitaires, les nationalistes ukrainiens continuent de tenir en guise d’un bouclier humain plus de 4,5 millions de civils à Kiev, Kharkov, Tchernigov, Soumy et plus de deux douzaines d’autres grandes communes bloquées, ainsi que 6.830 citoyens étrangers de 19 États et les équipages de 70 navires étrangers bloqués dans les ports maritimes ukrainiens », a-t-il déclaré.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la tenue d’une opération militaire spéciale en Ukraine en réponse à l’appel à l’aide des dirigeants des républiques du Donbass. Il a souligné que les projets de Moscou ne comprenaient pas l’occupation des territoires ukrainiens, l’objectif étant la démilitarisation et la dénazification du pays. En réponse, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu’ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.

Avec Tass