« Au lieu de rentrer te changer, tu te balades », ce petit reproche de Josey à Serey Dié (photo)

La chanteuse ivoirienne Josey a fait un petit reproche à son compagnon Serey Die qui ne serait pas rentré directement à la maison après la messe du dimanche 17 septembre 2023.

Depuis près d’un an, Josey et Serey Dié ne se cachent plus. Le couple file le parfait amour et s’attaque avec de petites blagues sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, le dimanche dernier, l’ex-footballeur ivoirien Serey Dié a partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, la réaction de sa compagne Josey ne s’est pas faite attendre. Très vite, l’interprète du titre « Diplôme » a commenté la publication avec un petit reproche qui n’est pas passé inaperçu. « Macaroni sapé dans pain, tu as fini l’église depuis midi. Au lieu de rentrer te changer, tu te balades, non ? C’est Fanicko qui va laver habit là », a lâché Josey en commentaire de la photo de l’ex-capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire.

Et à Serey Dié de répondre : « Josey, mon bébé Hayek Hassan va laver ça. Tu mets ta brèche sur moi dimanche là ». Pour rappel, depuis un an que Serey Dié a officialisé sa relation avec Josey sur l’émission Life Week-end, le couple ne se cache plus.

« C’est mon enfant. J’ai deux enfants avec Josey, le dernier est né le 20 du mois passé, un garçon », avait-il révélé sur le plateau de Life TV.

Dans cette émission, Serey Dié Geoffroy, l’ancien capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, a révélé sa séparation avec Aline, sa femme officielle avec laquelle il a eu cinq enfants, dont des jumeaux. Bien que leur mariage reste légalement en cours, Serey Dié et Aline ne vivent plus ensemble physiquement.

Cette situation a suscité des critiques de la part de nombreux internautes qui estiment que Serey Dié aurait dû divorcer de sa première femme avant d’avoir un deuxième enfant avec l’artiste Josey.

