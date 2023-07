Au cœur de l’éducation: cette émission qui fait du système éducatif Béninois un label mondial

- Publicité-

Pro8 Company (Agence de communication, de production audiovisuelle et d’événementiel) propose aux téléspectateurs, internautes et auditeurs béninois une nouvelle émission intitulée « Au cœur de l’éducation ». Comme l’indique son nom, l’objectif de cette émission est de faire du système éducatif Béninois béninois un label mondial.

Au cœur de l’éducation est un magazine TV composé de cinq rubriques que sont : Découverte, Séquence de classe , Opinion, Décryptage , astuces et conseils. Cette émission qui déjà diffusée sur la chaine Eden TV est une véritable opportunité d’affaires.

En effet, considérant la convergence de milliers de potentiels clients vers elle, en raison de la question de l’éducation qui concerne tout le monde, « Au cœur de l’éducation » offre aux annonceurs la possibilité d’améliorer leur image de marque, de faire connaitre leurs activités et leurs produits.

C’est une émission qui apporte une touche nouvelle à la programmation télé au Bénin à travers la promotion du système éducatif dans le but de rendre performant tous les enseignants dans leur sacerdoce.

Comme l’indique déjà le concept, la cible de ce programme télé est constituée des apprenants, des enseignants , des parents d’élèves , des écoles et de toutes autres personnes intéressées.

Pro8 Company est une entreprise de production audiovisuelle qui se spécialise dans la réalisation de vidéos pour les marques et les entreprises. Nous produisons des films publicitaires, événementiels et corporatifs et opérons dans de nombreux domaines, notamment dans la communication, la production audiovisuelle, le cinéma et la formation.

Elle crée des contenus vidéos pour différents supports de communication et de diffusion, tels que la télévision, internet et les réseaux sociaux, afin de vous aider à mettre en place une stratégie entrepreneuriale, digitale et audiovisuelle efficace. PRO8 Company est née de l’envie de proposer une approche originale et dynamique de l’image. En s’appuyant sur des technologies récentes, PRO8 Company réalise des films sur-mesure, créatifs et de qualité.

