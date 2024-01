Au Bénin, MTN célèbre 25 ans d’innovation et se prépare pour l’ère de la 5G

- Publicité-

Le groupe MTN célèbre un quart de siècle de présence sur le territoire béninois. Pour marquer d’une touche particulière ces noces de diamant, en plus du bilan significatif qui a été fait sur les réalisations, le Zimbabwéen Ralph Mupita, Président du Groupe MTN‚ a profité de sa visite au Bénin pour rencontrer le président Patrice Talon le lundi 29 janvier 2024.

Lundi 29 janvier 2024, une délégation de la direction générale de MTN conduite par le Président du Groupe MTN‚ Ralph Mupita, la Directrice Générale de MTN Bénin Uche Ofodilé et des collaborateurs, a été reçue en audience par le Chef de l’Etat , le président Patrice Talon.

La délégation du Groupe MTN , La directrice générale de MTN BENIN entourant le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase TALON.

La délégation du Groupe MTN , La directrice générale de MTN BENIN entourant le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase TALON

La délégation du Groupe MTN , La directrice générale de MTN BENIN entourant le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase TALON

Au menu des échanges, la promotion de lycées agricoles en République du Bénin, la contribution de MTN au développement de l’économie locale et la construction de la nouvelle Direction Générale de MTN Bénin. A la fin de cette audience, Ralph Mupita et la Directrice Générale de MTN Bénin se sont entretenus avec les professionnels des médias.

Le bilan statistique de MTN au Bénin

Le bilan des 25 ans d’existence de MTN au Bénin a démarré par un bilan statistique des 5 dernières années d’activités de MTN au Bénin. Selon Ralph Mupita, 350 000 emplois directs et indirects ont été créés, 185 milliards d’investissements réalisés, 140 000 points de vente actifs, l’établissement d’un réseau de plus de 1000 sites 4G sur l’ensemble du territoire national, et plus de 1,2 milliard sont investis (par la Fondation MTN Bénin) dans divers projets.

- Publicité-

Monsieur Ralph MUPITA, Président Directeur Général du Groupe MTN

Monsieur Ralph MUPITA, Président Directeur Général du Groupe MTN

« MTN est une marque africaine qui se concentre sur l’Afrique, et le Bénin fait partie de notre empreinte. Nous avons ici des collègues formidables qui nous aident, en collaboration avec le gouvernement, à mettre en œuvre notre programme pour soutenir le progrès du pays », a-t-il rappelé.

Après le lancement de la 3G, la 4G au Bénin, MTN MTB donne rendez-vous à ses abonnés pour la 5G. Pour la Directrice Générale de MTN Bénin, Uche Ofodilé, la « 5G, bien plus qu’une avancée technologique, s’annonce comme une promesse de contributions aux économies et un outil puissant pour améliorer la qualité de vie ». Pour fournir un service internet efficace aux abonnés MTN, une rencontre est prévue avec le ministère de la digitalisation.

La Directrice Générale de MTN Bénin Uche Ofodilé

La Directrice Générale de MTN Bénin Uche Ofodilé

Les projets de MTN pour le Bénin

En matière de persepctives, le patron du Groupe MTN a annoncé le lancement du programme « Un smartphone pour tous ». Selon lui, cette opération sera à la portée de tous les citoyens beninois et leur permettra d’avoir un téléphone intelligent pour non seulement faciliter l’élargissement de la couverture internet par MTN mais aussi leur donner la possibilité de profiter des avantages socio-professionnels et économique qu’offre le digital.

- Publicité-

Mieux, MTN Bénin s’engage pour de nouveaux défis dont la construction en 2025 du siège de la structure à Cotonou en harmonie avec le plan de développement de la ville. « Le programme TITA sera étendu à 100.000 bénéficiaires dans tout le pays et (…) nous lancerons un programme de “smartphones pour tous” afin d’augmenter le taux de pénétration et d’aider tous les Béninois à tirer parti du monde numérique », a-t-il annoncé. « MTN fait face aux défis naturels et techniques avec une détermination inébranlable », a rassuré Ralph Mupita.

Les employés de MTN Benin célébrant plus de vingt ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Les employés de MTN Benin célébrant plus de vingt ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Ralph Mupita‚ d’origine zimbabwéene‚ a été nommé à la présidence générale de l’opérateur télécom sud africain MTN, en août 2020. Sa visite au Bénin depuis le 28 janvier 2024 fait suite à celle de février 2022. Outre sa rencontre avec le président Patrice Talon et la presse béninoise, le patron du Groupe MTN entend rencontrer les diverses parties prenantes du réseau GSM pour échanger sur les défis et perspectives.