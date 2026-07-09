Au Bénin, combien toucheront les futurs sénateurs ?

Le Sénat béninois, dont l’installation se précise après la publication de la liste de ses 25 membres début juillet, percevra des indemnités dont le montant reste, à ce jour, inconnu. La Constitution renvoie cette question à un décret pris en Conseil des ministres, un texte que le gouvernement n’a pas encore publié.

Le processus de mise en place du Sénat béninois se poursuit. Après la publication de la liste des 25 membres , une question revient avec insistance : combien toucheront les futurs sénateurs ? À ce stade, aucun montant officiel n’a été communiqué.

La réponse se trouve en partie dans la loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025, qui modifie et complète la Constitution du 11 décembre 1990. Son article 113-5 consacre le principe d’une rémunération des sénateurs, sans toutefois en préciser le montant.

Le texte dispose en effet que : « Le Sénat dispose d’une administration et de l’autonomie de gestion. Les sénateurs perçoivent des indemnités fixées par décret pris en Conseil des ministres ».

Autrement dit, la Constitution reconnaît le droit des sénateurs à des indemnités, mais laisse au gouvernement le soin d’en fixer le montant et les modalités à travers un décret. Tant que ce texte n’est pas adopté, il est impossible de connaître officiellement la rémunération des membres de la future chambre haute.

Le même article précise également l’organisation du Sénat. Il indique que « le Sénat est dirigé par un président assisté d’un vice-président et d’un rapporteur. Le président, le vice-président et le rapporteur constituent le Bureau et sont élus pour cinq années renouvelables dans les conditions fixées au règlement intérieur ». Le président et le vice-président devront être choisis parmi les membres de droit.

Sur le plan budgétaire, le Conseil des ministres du 3 juin 2026 a adopté un projet de loi de finances rectificative prévoyant une enveloppe de 100 millions de FCFA pour l’installation logistique du Sénat. Cette dotation est destinée à accompagner la mise en place de la nouvelle institution. En revanche, elle ne couvre ni les indemnités des sénateurs ni les dépenses de fonctionnement courant, qui feront l’objet de dispositions spécifiques.

Pour l’heure, la nouvelle chambre du Parlement est toujours en cours de constitution. Le 1er juillet 2026, le Conseil des ministres a arrêté la liste des membres appelés à siéger, comprenant des membres de droit, notamment des anciens chefs d’État dont Patrice Talon, Boni Yayi et des anciens présidents d’institutions, ainsi que des membres nommés.

L’installation officielle du Sénat est désormais attendue. Elle devrait être suivie de la publication du décret fixant les indemnités des sénateurs, une étape indispensable pour connaître le montant de leur rémunération.