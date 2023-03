Attentat-suicide à Kaboul : 06 civils tués près du ministère des Affaires étrangères

Un attentat-suicide a eu lieu à Kaboul, près du ministère des Affaires étrangères. Le bilan s’élève à 06 civils tués et plusieurs autres blessés. L’assaillant a été pris pour cible par les forces de sécurité afghanes alors qu’il tentait de se frayer un chemin vers sa cible.

Nouvelle attaque terroriste en Afghanistan. Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Nafy Takor, l’attaque a été menée par un kamikaze qui avait des explosifs sur lui. Les forces de sécurité afghanes ont rapidement réagi en tentant d’intercepter l’assaillant, mais celui-ci a réussi à déclencher sa charge explosive. L’attentat a eu lieu près du ministère des Affaires étrangères, l’un des quartiers les plus sécurisés de Kaboul.

Malheureusement, l’explosion a causé la mort de six civils et en a blessé plusieurs autres. Les autorités afghanes ont immédiatement condamné cette attaque, la qualifiant d’acte terroriste lâche et inhumain. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux les plus proches pour y être soignées.

Cette attaque survient dans un contexte d’instabilité politique et de violence croissante en Afghanistan, en particulier depuis le retrait des troupes américaines en septembre 2021. Les talibans, qui ont pris le contrôle du pays, ont promis de mettre en place un gouvernement inclusif et de lutter contre les groupes terroristes, mais les attaques se poursuivent. Les civils afghans continuent de payer le prix fort dans cette situation de crise, et il est impératif que les autorités prennent des mesures efficaces pour assurer leur sécurité.