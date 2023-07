Attaques terroristes au Bénin: « Nous veillons et nous faisons en sorte qu’il n’y en est » plus

- Publicité-

Lors de son ènième numéro de rencontre avec la presse ce vendredi 21 juillet 2023, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbedji, a abordé la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes au nord du Bénin. Dans une posture de confiance absolue, le porte-parole du gouvernement a rassuré de ce que, l’Etat béninois veille permanemment et fait en sorte qu’il n’y est plus d’attaque terroriste sur toute l’étendue du territoire national.

Depuis plusieurs mois, le Bénin a intensifié sa lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie nord où, plusieurs attaques meurtrières ont été enregistrées. Et, pour le mieux qu’on puisse dire, les actions menées par le gouvernement dans ce cadre se révèlent de plus en plus efficaces vu que la fréquence des attaques terroristes a nettement dimunié.

Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, les forces de défense et de sécurité bénnoises sont mobilisées à divers niveaux et les autorités béninoises veillent sans faille pour qu’il n’y est plus d’attaque terroriste au Bénin.

« L’Etat est présent, l’Etat répond, les forces de Défense et de sécurité sont mobilisées avec courage et savent que l’Etat est présent à leur côté. En outre, avec la bonne disposition des pays voisins dont les autorités aussi comprennent de plus en plus que nous avons intérêt à mutualiser nos moyens pour faire face au phénomène, le gouvernement du Bénin est convaincu que nous viendrons à bout de ce phénomène », a déclaré ce vendredi, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbedji.

Aujourd’hui, a-t-ilpoursuivi, « les réalités sont meilleures« . « Depuis un certains temps vous n’avez plus entendu qu’il y a eut une tentative aboutie de la part de ses criminels en direction de notre territoire. Nous veillons et nous faisons en sorte qu’il n’y en est pas », a-t-il rassuré.

Des moyens conséquents à la disposition de l’armée béninoise…

Allant un peu plus en détail sur les actions que mènent le gouvernement béninois pour faire éfficacement face au phénomène du terrorisme, M. Wilfried a souligné que si d’aventure, il devrait y avoir une nouvelle attaque, l’Etat a fait de sorte que les auteurs rencontrent surplace, la riposte appropriée qui convient, pour les mettre en déroute.

« Parceque nous tenons à la vie de chaque béninoise et de chaque béninois, c’est pourquoi le président de la République demande à ce que les moyens soient mis conséquemment à la disposition des forces de Défense et de sécurité afin qu’elles soient dans les meilleures conditions possibles pour faire face à ce phénomène », a-t-il insisté , faisant savoir que la situation est sous contrôle.

En avril, les autorités béninoises ont affirmé avoir enregistré une vingtaine d’incursions de groupes armés sur le territoire depuis 2021. Des discussions sont également en cours pour mettre à contribution, l’expertise du Rwanda dans la lutte contre le terrorisme aux frontières béninoises.