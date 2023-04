Attaques armées au Nigeria : 07 morts et 32 enlevés dans l’État du Niger

Sept personnes ont été tuées et 32 autres ont été enlevées lors d’attaques menées la semaine dernière dans l’État du Niger, dans l’ouest du Nigeria.

Les assaillants non identifiés ont pris pour cible des postes de police dans les régions de Kontagora et de Mashegu, faisant sept morts, dont deux policiers. Les autorités locales ont également signalé de nombreux blessés. Le bilan s’élève à 7 morts et une trentaine de blessés.

Les enlèvements contre rançon sont courants dans la région, malgré le fait que le délit d’enlèvement soit passible de la peine de mort au Nigeria. Dans le but de lutter contre les menaces croissantes qui pèsent sur la sécurité du pays, le paiement de rançons à des groupes armés a été interdit.

Les autorités nigérianes ont lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage pour retrouver les personnes enlevées et traquer les responsables des attaques. Cette dernière attaque rappelle l’instabilité persistante qui règne dans certaines régions du Nigeria en proie à la violence de groupes armés et à des enlèvements réguliers.