Attaque terroriste contre la synagogue de la Ghriba: le gouverrnement tunisien fait le bilan

Une attaque terroriste a frappé la Tunisie mardi soir, faisant 5 morts, dont 3 gendarmes, et 5 blessés près de la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba. Le ministre de l’Intérieur a confirmé l’identité de l’assaillant, membre de la Garde nationale, qui a été abattu par les forces de sécurité.

L’attaque a eu lieu mardi soir près de la Ghriba, la plus ancienne synagogue d’Afrique, qui accueille chaque année des milliers de pèlerins juifs venus du monde entier. Selon les autorités tunisiennes, l’assaillant, Wissem Khazri, a d’abord tué son collègue de la Garde nationale, avant de se rendre devant la synagogue et d’ouvrir le feu. Le bilan de l’attaque s’est alourdi pour atteindre 5 morts, dont 3 gendarmes, et 5 blessés, parmi lesquels deux civils.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a confirmé l’identité des victimes, dont un Juif tunisien de 30 ans et un Juif français de 42 ans, ainsi que les circonstances de l’attaque. Trois sécuritaires ont également été blessés au cours de la même opération.

La Tunisie, qui a connu plusieurs attaques terroristes ces dernières années, a immédiatement condamné cette nouvelle attaque. Les autorités ont annoncé des mesures renforcées pour assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs, en particulier dans les lieux de culte et les zones touristiques.

Cette attaque rappelle le tragique attentat-suicide au camion-bélier qui avait déjà endeuillé la Ghriba en 2002, faisant 21 morts. Les autorités tunisiennes ont promis de tout mettre en œuvre pour identifier les responsables de cette nouvelle attaque et les traduire en justice.