Attaque terroriste au centre-ouest du Burkina: un gendarme tué, un autre blessé et des disparus

Des hommes armés non identifiés ont attaqué dimanche, un poste de gendarmerie dans le centre-ouest du pays. Provisoirement, on note un gendarme tué, un autre blessé et des disparus.

« La nuit du samedi, des hommes armés ont attaqué le poste de gendarmerie de Tiogo situé dans la commune de Tenado dans la province du Sanguié (Centre-ouest). Un gendarme a été tué et des dégâts matériels enregistrés », a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes « Sahel Security ».

D’après la presse locale, cette attaque est une première des hommes armés dans la région. Pour l’heure, aucun groupe armé n’a revendiqué cette attaque qui a fait un mort, un blessé et des disparus dans le rang des éléments de la gendarmerie.

Cette attaque n’est pas la première que le Burkina Faso a essuyé cette semaine. Mercredi 25 mai 2022, des habitants de Madjoari, un département du Burkina Faso situé dans la province de la Kompienga et dans la région de l’Est, ont été pris pour cible par des Individus armés non identifiés (IANI). Le bilan provisoire fait état d’une cinquantaine de personnes tuées.

Samedi dans la soirée, l’armée burkinabè a annoncé avoir neutralisé au moins 39 « terroristes » entre jeudi et vendredi, lors de plusieurs actions offensives dans la région de la Boucle du Mouhoun (Nord-ouest).