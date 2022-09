Attaque terroriste au Burkina: la CEDEAO s’en indigne

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné ce jeudi, l’attaque terroriste qui a fait de nombreux morts, tous des civils, au Burkina Faso, en début de semaine.

« C’est avec stupeur et indignation que la Commission de la CEDEAO a appris la mort de plusieurs dizaines de civils, le 5 septembre 2022, suite à l’explosion d’un engin artisanal au passage de leur convoi sur l’axe Djibo/Bourzanga dans la région du Sahel », indique le communiqué de l’organisation sous-régionale.

« En ces circonstances douloureuses, le président de la Commission de la CEDEAO présente à son nom propre et au nom de toutes les institutions de la CEDEAO, ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », ajoute le communiqué.

La CEDEAO a condamné fermement ces « attaques lâches et barbares et exprimé au gouvernement et au peuple burkinabé, sa compassion et sa solidarité ».

Mercredi, le président Damiba a exprimé sa compassion aux victimes de l’attaque. Selon le bilan provisoire, l’attaque a fait 35 morts et 37 blessés.