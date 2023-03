Attaque mortelle contre la plus grande chaîne de télévision privée d’Albanie

Dans la nuit de dimanche à lundi, un agent de sécurité a été tué lors d’une attaque à l’arme automatique contre le siège de Top Channel, la plus grande chaîne de télévision privée d’Albanie. Les assaillants, qui ont tiré des rafales avec une kalachnikov depuis une voiture, n’ont pas encore été identifiés.

Le siège de Top Channel, situé dans la ville de Tirana, a été la cible d’une attaque mortelle dans la nuit de dimanche à lundi. Des coups de feu ont été tirés depuis une voiture passant devant l’immeuble de la chaîne de télévision, tuant un agent de sécurité âgé de 60 ans. La police a indiqué dans un communiqué que les assaillants, qui ont utilisé une arme automatique, n’ont pas encore été identifiés.

Top Channel est la plus grande chaîne de télévision privée d’Albanie et jouit d’une grande audience dans le pays. Cette attaque a choqué la population albanaise et suscité de vives réactions de la part des autorités du pays. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a exprimé sa consternation sur Twitter, en qualifiant cette attaque de « lâche et inhumaine ». Il a également assuré que les responsables seraient bientôt identifiés et traduits en justice.

Cette attaque contre Top Channel rappelle les défis auxquels sont confrontés les médias indépendants dans de nombreux pays. Les journalistes et les travailleurs des médias sont souvent pris pour cibles pour leur travail de surveillance et d’information du public, ce qui met en danger la liberté de la presse et la démocratie dans ces pays. Les autorités albanaises devront prendre des mesures pour garantir la sécurité des travailleurs des médias et enquêter sur cette attaque afin que les responsables soient traduits en justice.