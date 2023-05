Attaque d’un navire russe : la version de Moscou contredite par une nouvelle vidéo

- Publicité-

La Russie a affirmé mercredi que trois drones navals ukrainiens avaient été détruits après avoir essayé d’attaquer le navire de guerre Ivan Khours dans la mer Noire. Ce jeudi, une autre vidéo semble indiquer qu’au moins un drone a atteint sa cible.

La Russie a accusé mercredi l’Ukraine d’avoir attaqué l’un de ses navires de guerre alors qu’il se trouvait en patrouille dans la zone économique exclusive turque. Dans la foulée, elle a affirmé avoir détruit trois vedettes sans pilote lors de cet assaut. « Les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d’attaquer le navire Ivan Khours de la flotte de la mer Noire (…) dans la zone économique exclusive de la Turquie », a indiqué sur Telegram le ministère russe de la Défense.

Dans une vidéo publiée par le ministre russe de la Défense, on voit effectivement l’un de ses drones navals être détruit par l’Ivan Khours alors qu’il fonce vers sa cible.

🇷🇺 The Russian Defense Ministry showed footage of the destruction of a 🇺🇦 Ukrainian unmanned boat that this morning tried to attack the ship "Ivan Hurs" #Russia #IvanHurs #Ukrane #Drone #Kamikaze #UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ship pic.twitter.com/sLaHTy4nc1

Selon Moscou, cette attaque a eu lieu à 02h30 GMT (04h30 heure française) au moment où le navire russe « effectuait des tâches visant à assurer la sécurité du fonctionnement des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream », deux tuyaux exportant le gaz russe vers la Turquie. « Toutes les embarcations ennemies ont été détruites par les tirs des armes régulières du navire russe à 140 kilomètres au nord-est du détroit du Bosphore », a précisé le ministère russe.

Toutes les embarcations ? Une autre vidéo diffusée par l’Ukraine ce jeudi permet d’en douter. Les images sont prises depuis un drone naval qui se rapproche de l’Ivan Khours. Celui-ci utilise ses armes pour détruire la petite embarcation, sans succès. La vidéo se coupe alors que le drone semble entrer en contact avec le navire russe, laissant supposer qu’il a explosé en atteignant sa cible.

/1. Yesterday, Russian media reported that Russian reconnaissance ship "Ivan Hurs" was attacked, the ship was allegedly not damaged, and all the naval drones were destroyed.

Today, a video appeared showing how one of the drones reaches the targethttps://t.co/1ehvYl7J8n pic.twitter.com/qtIcxNS8bY