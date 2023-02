Attaque au Niger: 17 soldats tués, 13 blessés et 12 disparus

Le bilan de l’attaque meurtrière contre un détachement de l’opération Alamahaou, en patrouille dans le nord du Niger le 10 février dernier, a évolué. A la date de ce vendredi 17 février 2023, le bilan, du côté des Forces Armées Nigériennes (FAN) s’établit comme suit: dix-sept (17) morts, treize (13) blessés évacués, douze (12) portés disparus, cinq (05) véhicules calcinés et un (01) autre emporté.

A travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s’attèlent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d’opérations.

A l’Ouest, lors d’une reconnaissance sur l’axe INZOUET- INTAGARMEY, une patrouille des FAN est tombée dans une embuscade à hauteur du village de INTAGARMEY le 10 février 2023. L’évolution du bilan à la date du 17 Février 2023 du côté des FAN s’établit comme suit: dix-sept (17) morts, treize (13) blessés évacués, douze (12) portés disparus, cinq (05) véhicules calcinés et un (01) autre emporté. Les opérations de recherche se poursuivent.

Dans la Zone d’opération NIYA, environ dix (10) motos ont été

saisies et détruites par des patrouilles en milieu de semaine. Dans la Zone d’opération YARTI, suite à une alerte faisant cas d’intrusion d’hommes armés dans un village situé au Nord-ouest de FILINGUE, un élément de l’opération en intervention s’est accroché avec des individus armés en début de semaine.

Le bilan de cette action est de deux (02) terroristes neutralisés et une (01) arme de type AK47, des munitions ainsi que plusieurs effets militaires saisis. En milieu de semaine, deux (02) terroristes recherchés et un de leurs complices opérant dans la zone Est de FINLINGUE ont été arrêtés au marché hebdomadaire de IBANKAN et mis à la disposition des services compétents pour investigations.

Au Nord du pays, dans la Zone de Défense N°8, en début de semaine, trente-six (36) orpailleurs clandestins de nationalité étrangère en route vers le périmètre du DJADO ont été interpellés.