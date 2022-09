Atletico-Real: les compos officielles du derby madrilène, avec Griezmann

L’Atletico reçoit le Real Madrid ce dimanche, pour le choc de la 6è journée de Liga. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La 6è journée de Liga, offre ce dimanche, un choc explosif entre le Real Madrid et l’Atletico. Un derby madrilène qui s’annonce chaud bouillant entre deux équipes dans une dynamique opposée. Les Colchoneros connaissent un début de saison compliqué, avec une 7e place dans le championnat et une défaite mardi dernier sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-2) en Ligue des champions. De son côté, le Real est leader de la Liga avec 5 victoires en 5 matchs et reste sur une série de 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Pour ce duel, Carlo Ancelotti a opté pour son 4-3-3 habituel. En l’absence de Karim Benzema, c’est Rodrygo qui est aligné à la pointe de l’Attaque. De retour de blessure, Eder Militao reprend sa place à côté de David Alaba dans l’axe de la défense des Merengues. En face, Diego Simeone aligne Antoine Griezmann d’entrée. C’est la première titularisation du Français cette saison avec les Colchoneros.

Les compos officielles

Atlético de Madrid : Oblak – Felipe, Witsel, Reinildo – Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke (cap.), Carrasco – Griezmann, João Félix.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Modric (cap.), Tchouaméni, Kroos – Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.