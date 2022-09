Atlético – Real: « il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça », la menace de Koke à Vinicius Jr

L’Atletico de Madrid reçoit le Real ce dimanche, pour le compte de la 6è journée de la Liga. Au micro de Movistar, le milieu des Colchoneros, Koke, a prévenu Vinicius Jr a propos de sa célébration en rythme.

C’est le choc de la 6è journée du championnat espagnol. L’Atletico reçoit le Real ce dimanche dans une confrontation qui s’annonce, comme toujours, explosive. Si Karim Benzema a très peu de chances de participer à la rencontre, les Merengues pourront compter sur leur pépite Vinicius Jr, auteur d’un début de saison impressionnant. Toutefois, le breisilien devra faire face à la ferveur des Colchoneros et de leurs supporters. D’ailleurs au micro de Movistar, Koke a adressé une petite menace à Vini.

« S’il marque un but et qu’il décide de danser, c’est sa décision. Chacun a sa façon d’être et célèbre les buts comme il veut« , affirme d’abord le milieu de terrain, avant de prévenir: « il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal« . Une déclaration en référence à la célébration en rythme de Vinicius dimanche dernier contre Majorque (4-1), dans un match où il a été particulièrement visé par les défenseurs adverses, comme demandé par leur entraîneur. L’international Auriverde va visiblement vivre une nouvelle rencontre pénible physiquement.

Leader de la Liga avec 5 victoires en 5 matchs, le Real Madrid se déplacera chez son voisin avec le plein de confiance après sa victoire contre Leipzig cette semaine en Ligue des champions (2-0). De son côté, l’Atlético de Madrid n’est que 7e du championnat et vient de s’incliner sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-2). Mais on le sait déjà, un derby madrilène réserve toujours des surprises et celui-ci ne devrait pas déroger à la règle.