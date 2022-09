Atletico-Real: « danse, soi toi-même », Neymar défend Vinicius contre la Menace de Koke

Dans un message publié sur son compte Instagram, Neymar a volé au secours de Vinicius Jr, menacé par le milieu de l’Atletico Koke par rapport a sa célébration en rythme.

“S’il marque un but et qu’il décide de danser, c’est sa décision. Chacun a sa façon d’être et célèbre les buts comme il veut (…) il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal”, c’est en ces mots que Koke en mis en garde Vinicius Jr de célèbrer, en dansant, un possible but dans le derby madrilène, prévu ce dimanche en Liga. Des propos qui n’ont pas été du goût de Neymar, qui a défendu son coéquipier en sélection.

Dans un message publié sur son compte Instagram, l’attaquant du PSG a écrit: « Dribble, danse, sois toi-même ! Heureux comme tu es. Prochain but on danse mon garçon ! » Une attention qui a fait plaisir à Vini qui a répondu « toujours », avec en prime une photo de lui, Neymar et Lucas Paqueta en train de danser durant un match de la sélection brésilienne.