Atletico Madrid: un nouveau trophée pour Antoine Griezmann

Le média espagnol AS a décerné lundi à Antoine Griezmann, le prix du meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Liga pour sa performance XXL avec l’Atletico au cours de l’exercice précédent.

Antoine Griezmann ne finira pas bredouille l’année 2023. S’il n’a glané aucune récompense lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, dont le Graal est revenu à Lionel Messi pour la huitième fois en carrière, l’attaquant français bouclera l’année avec le titre du meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Liga. Une récompense décernée lundi au buteur de l’Atletico Madrid par le média espagnol AS.

Pilier de l’équipe de France, Antoine Griezmann a surtout porté les Colchoneros à bout de bras au cours de l’exercice précédent. Et cette saison, le natif de Mâcon est déjà à 9 buts en 16 journées de Liga. «Un grand plaisir et une fierté. J’attends 2024 avec impatience. Nous savons que la Liga est longue. Il y a des bons et des mauvais moments, mais il faut être fort. J’espère que nous pourrons gagner les deux derniers matchs (de l’année 2023, ndlr)», a-t-il déclaré après avoir reçu son trophée.

