Atlético Madrid: Diego Simeone ouvre la porte à un départ de Joao Félix

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a réagi aux rumeurs annonçant le départ de son attaquant Joao Félix. Et le technicien argentin n’est pas contre une vente de sa star cet été.

Un temps associé au PSG qui aurait finalement abandonné le dossier en raison des 100 millions d’euros exigés par les Colchoneros, Joao Félix est toujours sur le départ. L’attaquant portugais, moins performant ces dernières saisons, pense qu’il est temps pour lui de changer de cap.

Et le joueur de 23 ans, peut-être inspiré par Cristiano Ronaldo, a initié quelques gestes d’humeur pour forcer la main à ses dirigeants. Le Lusitanien n’entretient d’ailleurs plus de bonnes relations avec son entraîneur Diego Simeone, comme l’a confirmé le président de l’Atletico, Gil Marin, qui a admis que le joueur pourrait partir.

Et le coach de l’Atletico en a ajouté une couche. En conférence de presse mercredi soir avant le match contre CD Arenteiro (3-1) en Coupe du Roi, El Cholo a évoqué la situation de son buteur. L’Argentin estime que personne n’est indispensable et que le club est plus important que tout le monde.

Diego Simeone a concédé que Joao Félix pourrait partir en janvier, mais il a également promis d’essayer de tirer le meilleur parti du joueur dans les semaines et les mois à venir : « Personne n’est indispensable et les choses se passeront comme elles doivent se passer. Il est très important pour nous. Il a fait une bonne Coupe du Monde, il a participé aux buts avec l’importance que l’entraîneur lui a donnée…«

« J’espère que nous pourrons avoir le meilleur Joao Félix qu’il a vu lui-même à la Coupe du Monde. J’espère que nous lui donnerons aussi cette tranquillité d’esprit et cette joie de montrer dans le jeu tout ce qui a été vu dans la Coupe du Monde », a conclu l’entraîneur de l’Atlético Madrid sur le cas de son joueur.

Débarqué chez les Colchoneros en 2019 pour un montant record de 126 millions d’euros, Joao Félix ne s’est jamais véritablement affirmé, noyé par le système rigide de Diego Simeone. Alors que l’ancien crack de Benfica Lisbonne sort d’une bonne Coupe du monde avec le Portugal, éliminé par le Maroc en quart de finale ( 0-1), son départ pourrait se faire dans quelques semaines, au mercato hivernal, ou alors dans six mois…..