Atletico Madrid: Diego Simeone abattu après l’élimination en Ligue des champions

En conférence de presse, après le nul contre le Bayer Leverkusen mercredi, l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, s’est exprimé sur l’élimination des siens en phase de groupe de la Ligue des champions.

L’aventure en Ligue des champions cette saison, a pris fin ce mercredi pour l’Atletico Madrid. Tenus en échec par le Bayer Leverkusen (2-2) au Civitas Metropolitano, lors de la cinquième journée de groupe, les Colchoneros ne verront pas les huitièmes de finale de la compétition, alors qu’ils étaient considérés comme favoris pour la première place dans cette poule B. Évidemment, en conférence de presse après le match contre les Allemands, le coach de l’ATM, Diego Simeone, était très abattu.

« C’est un moment difficile et inattendu pour le projet que nous avons au club. C’est la deuxième fois en dix ans que nous devons nous arrêter ici. Ce n’était pas prévu, mais c’est la réalité, qui dit aussi que l’année dernière ça nous a coûté cher. Cette fois, malgré le fait que je pense que nous méritions plus, il y a deux solutions : nous placer en tant que victime ou en continuant à travailler, je choisis de continuer à travailler », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que la Ligue des Champions est difficile pour moi, sachant qu’on a perdu une finale aux tirs au but et une autre à la 93e minute (les deux contre le Real Madrid). Il n’y a rien de plus proche que des tirs au but, mais j’ai la tête très dure et je continuerai d’insister pour remporter la Ligue des Champions dont nous avons tant besoin, tant que j’aurai la chance d’être dans ce club. »

« Griezmann était très fatigué »

Un fait aura particulièrement marqué lors de la rencontre contre le Bayer Leverkusen. En effet, après avoir sifflé la fin du match, l’arbitre de la partie a été rappelé par la VAR, avant de siffler un penalty pour les espagnols. Carrasco prenait alors ses responsabilités, mais ratait son tir. Interrogé à ce sujet, Diego Simeone a expliqué pourquoi Antoine Griezmann ne s’est pas chargé de la sentence.

« Comme ce fut le cas face à l’Espanyol à la dernière minute. Il s’est emparé du ballon à un moment difficile, car il fallait gagner. Il a tiré contre le Real Madrid et c’est l’un des joueurs de l’équipe qui peut assumer cette mission. Cette confiance est précieuse. Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je l’accepte, car c’est une opinion. Griezmann était très fatigué.

Carrasco a saisi le ballon dès que l’arbitre est allé voir la VAR. Si un joueur demande un penalty comme Carrasco l’a demandé, les coéquipiers le lui accordent. Si ça tourne mal, des opinions comme la vôtre que je ne partage pas surgissent ». Désormais, l’ATM doit assurer sa place en Ligue Europa, la semaine prochaine, lors de la dernière journée de groupe de la Ligue des champions.