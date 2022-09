Atletico 1 – 2 Real: les réactions de Ancelotti et Simeone, après le derby madrilène

Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Atletico (2-1) dans le derby madrilène, ce dimanche, à l’occasion de la 6è journée de Liga. Après la rencontre, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés face à la presse pour livrer leurs analyses.

Même sans Karim Benzema, le rouleau compresseur du Real Madrid ne s’arrête pas. En l’absence du français, blessé, la Casa Blanca s’est offerte ce dimanche le derby madrilène contre l’Atletico (2-1), à l’occasion de la sixième journée de Liga. Rodrygo (18è) et Valverde (36è) ont donné la victoire aux Merengues. Hermoso a réduit le score pour les Colchoneros en fin de rencontre.

En conférence de presse après le match, Carlo Ancelotti s’est montré satisfait du résultat: « Je suis très content après cette victoire, vraiment. Nous avions un double avantage avec le 0-2 et nous avons su bien défendre. L’idée était d’être bien en place derrière et jouer avec de la verticalité, avec des ballons entre les lignes. C’est ainsi que les deux buts sont arrivés et on a accepté de défendre après le deuxième. C’était suffisant. » Le technicien italien a toutefois regretté le manque d’ambition de son équipe en deuxième mi-temps. « Je pense que oui. On aurait pu jouer un peu plus haut.«

« Je n’ai rien à reprocher aux joueurs »

De son côté, l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, a défendu ses joueurs malgré une prestation décevante surtout en termes de réalisme devant les buts: « Je n’ai rien à reprocher aux joueurs. Ils ont tout donné et le Real a été très bon dans les transitions, dans le jeu direct et en contre-attaque. Malgré ça, on a toujours été dans le match, on a essayé de ne pas en sortir après le 0-2. Je pense qu’on a gagné en intensité en deuxième. Si tu ne mets pas d’intensité, c’est difficile de récupérer le ballon contre le Real.«

Le technicien argentin a aussi loué la qualité défensive de ses adversaires du jour: « C’était quelque chose de fantastique à voir. Le Real défend très bien, il court peu, il ferme les espaces, il attaque en contre-attaque. Vous pouvez jouer bas et bien le faire, comme le Real. Ils sont terriblement efficaces et ça fait une différence importante avec les autres. » Les deux équipes seront de retour sur les pelouses de Liga après la trêve internationale qui débute cette semaine.