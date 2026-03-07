Athlète malien raconte sa fuite d’Iran

Moussa Djenepo, l’ailier malien âgé de 27 ans et ancien joueur de Southampton, a quitté l’Iran face à la montée des tensions au Moyen-Orient. Sa décision intervient alors que la situation sécuritaire dans la région s’est dégradée, rendant impossible la poursuite normale de ses activités professionnelles.

Recruté par Esteghlal lors du mercato estival dernier, Djenepo se trouvait sous contrat avec le club iranien, mais la suspension de toutes les compétitions locales provoquée par le conflit l’a poussé à partir. Confronté à des conditions instables, il a choisi de rentrer en Afrique plutôt que d’attendre une hypothétique reprise du championnat.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Premier League a annoncé son retour au Mali, précisant qu’il avait rejoint Bamako après un long et éprouvant trajet depuis Téhéran, marqué par les événements récents. Il a affirmé être arrivé indemne et a remercié Dieu pour sa protection durant ce déplacement difficile.

Un avenir incertain et des remerciements

Malgré un contrat qui court officiellement jusqu’en 2027, son retour à Esteghlal paraît peu probable dans l’immédiat, au regard du contexte actuel. Ceux qui se souviennent de ses passages en Angleterre évoquent souvent sa rapidité et ses fulgurances sur les ailes, qualités qui avaient parfois fait la différence en Premier League.

Le joueur a tenu à souligner qu’au-delà des épreuves traversées, son expérience en Iran avait aussi offert de beaux moments : il a évoqué des rencontres appréciées et des souvenirs positifs qu’il garde de son passage dans le championnat iranien.

Enfin, Djenepo a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui l’ont soutenu durant cette période, que ce soit par des messages, des appels ou des marques d’attention. Il a également adressé une pensée à ses amis et coéquipiers iraniens ainsi qu’à la population du pays, en souhaitant un retour rapide de la paix, de la stabilité et de la sécurité.