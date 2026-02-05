Benin Web TV
LIVE

Atalanta – Juventus : titulaires pour le quart de finale de la Coupe d’Italie

Atalanta et la Juventus se retrouvent ce soir en quarts de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi fixé à 20h00 GMT. Ce rendez-vous déterminera l’une des équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition.

Le · MàJ le
Football
154vues
Atalanta – Juventus : titulaires pour le quart de finale de la Coupe d’Italie
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Atalanta et la Juventus se retrouvent ce soir en quarts de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi fixé à 20h00 GMT. Ce rendez-vous déterminera l’une des équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition.

À l’approche de la rencontre, les staffs des deux clubs ont rendu publiques leurs compositions de départ, dévoilant les joueurs qui débuteront la confrontation.

Retrouvez ci-dessous les formations retenues par chaque entraîneur pour ce duel à élimination directe.

Publicité

Les formations alignées

Atalanta Bergame — Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta ; De Roon (cap.), Ederson, Bernasconi ; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

Juventus — Perin ; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly ; Thuram, Locatelli (cap.), Conceição ; McKennie, Cambiaso, David.

Publicité

Articles liés

Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-tempsCAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAFFootball – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnatQatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC
Merci pour votre lecture — publicité