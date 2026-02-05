Benin Web TV
LIVE

Atalanta Bergame domine la Juventus à la pause en Coupe d’Italie

Le New Balance Arena a été le théâtre d’une confrontation entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Italie. À la mi-temps, les locaux mènent d’un but, récoltant ainsi l’avantage avant la reprise.

Le · MàJ le
Football
99vues
Atalanta Bergame domine la Juventus à la pause en Coupe d’Italie
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le New Balance Arena a été le théâtre d’une confrontation entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Italie. À la mi-temps, les locaux mènent d’un but, récoltant ainsi l’avantage avant la reprise.

La première période n’a pas toujours atteint le niveau attendu des deux équipes, le jeu restant parfois en deçà de leurs standards habituels. Malgré cela, ce sont les Bergamasques qui ont réussi à se distinguer et à imposer leur tempo sur plusieurs temps forts.

La seule réalisation de ces 45 premières minutes est intervenue à la 27e minute : Gianluca Scamacca a transformé un penalty pour ouvrir le score. Cette trouvaille est restée la seule marque, et le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet renvoyant les joueurs aux vestiaires.

Publicité

Feuille de route avant la seconde mi-temps

Alors que la Juve devra corriger certains éléments offensifs pour revenir dans la rencontre, l’Atalanta tentera de conserver son avance et de développer son jeu sur les ailes. La deuxième période s’annonce déterminante pour la qualification, chaque équipe cherchant désormais à faire pencher la balance en sa faveur.

Articles liés

Coupe du Roi : Ademola Lookman convaincant pour ses débuts avec l’Atlético MadridAchref Abada signe un contrat avec l’USM AlgerCoupe du Roi : Atlético Madrid bat le Real Betis et atteint les demi‑finalesAtalanta Bergame élimine la Juventus et atteint les demi‑finales de la Coupe d’Italie
Merci pour votre lecture — publicité