Atalanta Bergame domine la Juventus à la pause en Coupe d’Italie

Le New Balance Arena a été le théâtre d’une confrontation entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Italie. À la mi-temps, les locaux mènent d’un but, récoltant ainsi l’avantage avant la reprise.

Le New Balance Arena a été le théâtre d’une confrontation entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Italie. À la mi-temps, les locaux mènent d’un but, récoltant ainsi l’avantage avant la reprise.

La première période n’a pas toujours atteint le niveau attendu des deux équipes, le jeu restant parfois en deçà de leurs standards habituels. Malgré cela, ce sont les Bergamasques qui ont réussi à se distinguer et à imposer leur tempo sur plusieurs temps forts.

La seule réalisation de ces 45 premières minutes est intervenue à la 27e minute : Gianluca Scamacca a transformé un penalty pour ouvrir le score. Cette trouvaille est restée la seule marque, et le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet renvoyant les joueurs aux vestiaires.

Publicité

Feuille de route avant la seconde mi-temps