Astuces : recette pour avoir une maison toujours parfumée

Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour avoir une maison toujours parfumée. Et pour résoudre cette équation, la plupart de ces dernières vont se procurer des parfums ou déodorants dans les magasins. Or ces produits sont nuisibles pour la santé. Découvrez ici une recette à base de produits naturels.

Pour avoir une maison fraîche et parfumée, vous pouvez concocter vous-même un produit parfumeur à la maison. Peu importe la saison, cette astuce simple et naturelle fonctionne toute l’année et peut également agir comme un répulsif naturel contre les mauvaises odeurs.

Ingrédients

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin : du gros sel, 1 cuillère à soupe d’alcool, une demi-tasse d’assouplissant, une poignée de clous de girofle, ainsi qu’un contenant approprié.

Préparation et mode d’emploi

Pour préparer votre parfumeur maison, suivez ces étapes :

Dans un bol en verre, versez le gros sel, puis l’assouplissant. Ajoutez l’alcool et mélangez pendant environ 15 minutes. Intégrez quelques clous de girofle au mélange et remuez bien. Placez le reste des clous de girofle sur la surface du parfumeur.

Le gros sel est connu pour son pouvoir absorbant des mauvaises odeurs, tandis que l’assouplissant laisse un parfum agréable. Les clous de girofle ajoutent une senteur supplémentaire qui se marie harmonieusement à l’ensemble.

Quelques conseils pour avoir une maison parfumée

Pour que votre parfumeur naturel fonctionne de manière optimale, voici quelques conseils supplémentaires pour maintenir votre maison toujours parfumée :

Nettoyez régulièrement votre maison en prenant soin de désodoriser les surfaces.

Évitez de fumer à l’intérieur et pensez à installer une hotte dans votre cuisine pour éliminer les odeurs de cuisson.

Assurez-vous d’aérer régulièrement votre maison en ouvrant les fenêtres.

Réduisez autant que possible l’utilisation de parfumeurs chimiques et privilégiez des alternatives naturelles.