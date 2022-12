Astuces : la recette de grand-mère pour faire pousser les ongles

Avoir des ongles longs et solides est un véritable casse-tête pour bon nombre de femme. Et pour cause, les chocs quotidiens les abîment. Bien que la texture est généralement génétique, il existe quand même des techniques pour les rendre plus durs et donc de les faire pousser plus beaux.

Le bicarbonate de soude présente de nombreux avantages dont celui d’éliminer les mycoses des ongles. Grâce à cette poudre blanche, ces derniers deviendront plus forts et plus longs. Vous pourrez dès lors, réaliser une crème à base de bicarbonate de soude pour soulager les ongles fragilisés. Pour cela, vous aurez besoin :

Ingrédients :

D’une crème hydratante ;

D’une cuillère à soupe d’eau oxygénée ;

Deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

Préparation et application :

Pour commencer, il faudra verser tous les ingrédients dans un récipient et de remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène sans grumeaux. Dès lors, il suffira de l’appliquer sur vos ongles à l’aide d’un disque en coton puis d’attendre 3 minutes, le temps que le produit agisse. Pour finir, rincez à l’eau et appliquez de la crème hydratante sur vos mains.

Par ailleurs, l’application de ce soin pendant 15 jours, favorisera la pousse des ongles.