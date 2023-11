Astuces : Dites adieux aux souris avec cet ingrédient insoupçonné de votre cuisine

Les souris rentrent chez vous avant tout pour trouver à manger et également pour trouver un endroit de nidification. La meilleure façon de les tenir éloignées est de mettre toute nourriture hors d’atteinte et de rendre les petits recoins inaccessibles.

La présence des souris constitue une véritable nuisance pour vous et vos proches. Elles causent de multiples dégâts, dégradent tout ce qu’il touche sur leur passage. Pire encore, ils représentent un danger permanent pour la santé des individus. Vos aliments sont attaqués et il y’a des odeurs insupportables du fait des crottes qu’ils font et laissent partout. Pour se débarrasser rapidement et efficacement de ces invités encombrants, il suffit de ruser en élaborant un piège bien pensé.

Ingrédients

Comme ingrédients, vous aurez juste besoin de 200 grammes de sucre, une tasse de farine et une tasse de bicarbonate de soude.

Préparation et mode d’utilisation

Mélangez le sucre avec la farine et le bicarbonate de soude. Ensuite, placez le résultat dans de petits conteneurs. Puis, mettez ce dernier dans les zones où vous pensez que les souris se cachent. Vous pouvez par exemple le mettre dans la cuisine, le garde-manger et le sous-sol.

Par ailleurs, veillez à ce que ce produit ne s’éparpille pas dans vos ingrédients alimentaires. Vous pouvez même le mettre dans le jardin, car les souris peuvent y traîner. Le sucre attirera l’attention des souris. Ainsi, ils mangeront le mélange et mourront au bout de quelques heures. Ces animaux ne pourront pas éliminer leurs propres gaz à cause des propriétés du bicarbonate de soude.