Astuces : 03 conseils pour empêcher votre chemise de se froisser

La corvée du repassage, c’est déjà suffisamment pénible. Mais le hic, c’est qu’à la sortie de l’armoire, la plupart des vêtements fragiles sont moins fringants. Pour remédier un peu à ce problème, nous vous proposons ces trois techniques à suivre.

Les plis disgracieux ou les vêtements froissés ne sont pas particulièrement élégants. Les plus beaux habits, une fois froissés, perdent tout leur charme. Il existe cependant quelques astuces que ce soit pour l’éviter une fois le repassage effectué et au cours du rangement et même quand vous les portez. En voici quelques uns.

Utilisez un spray anti-plis

Bien-sûr qu’il existe des produits qui préservent vos vêtements. Le spray anti-plis, par exemple, est à base d’un liquide spécifique que vous pouvez vaporiser sur la surface de votre chemise pour éviter qu’elle ne se froisse rapidement ou même pour éliminer les vilains plis sur place. C’est un moyen tout simple de protéger votre vêtement. En prime, ce flacon est tellement petit que vous pouvez l’emporter partout avec vous. Vous êtes loin de la maison et votre chemise est envahie de plis ? Hop, il suffit de sortir le spray de la poche et d’asperger une légère brume.

Frottez la chemise avec une feuille assouplissante

Avant de porter votre chemise, frottez sa surface avec une feuille assouplissante. Elle s’avère très utile pour diverses fins : en plus de lisser le tissu, elle offre un délicat voile parfumé et réduit sensiblement l’électricité statique (grâce à ses substances chimiques) qui génère facilement les plis. Votre chemise sera très douce au toucher et elle sentira très bon !

Comment procéder ? Prenez une feuille assouplissante ordinaire et frottez-la doucement sur la surface de votre chemise. Une fois l’application terminée, vous pourrez enfiler votre vêtement sans craindre que l’électricité statique ne provoque des plis.

Rentrez votre chemise dans votre pantalon

Glisser une chemise chic à l’intérieur du pantalon reste le moyen idéal d’éviter les plis. Car, lorsqu’elle est détachée, elle est libre de faire une infinité de mouvements qui engendreront forcément des plis. Quoi qu’il en soit, de façon générale, lorsqu’un homme porte un costume au travail ou lors d’événements formels, la chemise doit systématiquement être portée sous le pantalon. Contrairement à la tenue décontractée où elle peut rester nonchalamment au-dessus.