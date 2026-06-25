Assemblée nationale : liste des députés désignés dans les institutions régionales et nationales
Les députés béninois ont procédé, mercredi 24 juin 2026, à la désignation de leurs représentants au sein de plusieurs institutions régionales et nationales. Les choix concernent notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain, le CIP-UEMOA, la Haute Cour de Justice et l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP).
L’Assemblée nationale a renouvelé sa représentation dans plusieurs institutions régionales et nationales. La décision a été prise au cours de la séance plénière du mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.
Au Parlement de la CEDEAO, le Bénin sera représenté par :
1- Barthélémy Kassa (BR),
2- Casimir Sossou (BR),
3- Jérémie Adomahoun (UPR),
4- Cécile Ahoumènou (UPR) et
5- Boniface Yèhouétomey (UPR).
Au Parlement panafricain, les députés désignés sont :
1- Innocent Sabi Yo (BR),
2- Alimantou Badarou (BR),
3- Glawdys Tossou (UPR),
4- Malick Mora (UPR) et
5- Edmond Agoua (UPR).
Pour le Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA), l’Assemblée nationale sera représentée par :
1- Richard Allossohoun (UPR),
2- Tony Guimba Gninré Tafoumata (UPR),
3- Jacques Yempabou (UPR),
4- Michel Oloutoyé Sodjinou (BR) et
5- Nathanaël Sokpoèkpè (BR).
À la Haute Cour de Justice, les représentants désignés sont :
1- Benoît Dègla (BR),
2- Bernard Houngnibo (BR),
3- Francis Koto Gbian (BR),
4- Solange Mèhou (UPR),
5- Razacky Abiossè (UPR) et
6- Pauline Aikpando (UPR).
Enfin, à l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), l’Assemblée nationale sera représentée par :
1- Mama Salifou (BR),
2- Denise Dègbédji (UPR) et
3- Mexent Djeigo (UPR).
Ces différentes désignations permettent à l’Assemblée nationale de participer aux travaux des organisations parlementaires régionales et au fonctionnement de plusieurs institutions stratégiques de la République.
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