Assemblée nationale: Joseph Djogbénou fait ses premières nominations

À peine élu à la tête de l’Assemblée nationale pour la 10ᵉ législature, Joseph Djogbénou engage les premiers actes de son mandat.

Le nouveau président du Parlement béninois a procédé à la nomination de ses assistants, marquant ainsi le démarrage effectif de son action administrative.

Selon les informations recueillies, Kossi Antoine Louis Djédou, Inspecteur du Trésor à la retraite et maire sortant de la commune d’Abomey, a été nommé assistant du président de l’Assemblée nationale.

À ses côtés, Igor Alognon Boco, chef d’arrondissement sortant de Godomey, a également été désigné pour exercer les mêmes fonctions auprès de Joseph Djogbénou.

Ces nominations constituent les premiers actes officiels du successeur de Louis Vlavonou, traduisant sa volonté de s’entourer de profils expérimentés, issus aussi bien de l’administration publique que de la gouvernance locale.

Pour rappel, Joseph Djogbénou a été élu président de l’Assemblée nationale le dimanche 8 février 2026, à l’issue de l’installation de la nouvelle législature. Les observateurs voient dans ces choix initiaux les premiers indices de l’orientation que le nouveau président entend donner à son mandat à la tête de l’institution parlementaire.