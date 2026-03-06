Benin Web TV
Asec Mimosas : Bamba Souhaliho, 16 ans, la nouvelle pépite

Bamba Souhaliho, 16 ans, se distingue déjà comme l’une des jeunes pousses à suivre au sein de l’ASEC Mimosas. À seulement quelques apparitions dans l’élite ivoirienne, l’attaquant commence à attirer l’attention par son rendement et sa présence offensive.

Football
Sommaire

Entré dans le groupe professionnel lors de la rencontre précédente, le natif du centre de formation mimosas n’a pas attendu pour se faire remarquer. Aligné d’entrée ce vendredi face à Agboville, il a ouvert son compteur en Ligue 1 ivoirienne très tôt dans la partie.

Le but est tombé avant même la fin de la première minute de jeu : Souhaliho a trouvé le filet à la 28e seconde, offrant un démarrage tonitruant à sa titularisation.

Un premier but qui confirme son potentiel

Formé au sein de l’ASEC, il porte également les couleurs des Éléphants U17, ce qui confirme sa progression au niveau national. Ces premières performances chez les professionnels laissent entrevoir une évolution prometteuse pour le jeune attaquant.

Avec ce début de parcours marqué par un but express, Souhaliho pose les premiers jalons d’une carrière que beaucoup suivront avec intérêt, tant au club qu’en sélection jeunesse.

