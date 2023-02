Asamoah Gyan: « J’avais l’habitude de vendre du maïs avec mon père à Kaneshie »

L’ancien capitaine de la sélection ghanéenne, Asamoah Gyan, a révélé qu’il n’était pas né riche et a vendu du maïs avec son père au marché de Kaneshie à Accra.

Selon lui, ses parents n’étaient pas non plus pauvres et pouvaient subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses frères et sœurs. « J’étais avec Charles Mensah [Shatta Wale] à Seven Great et ils en ont ouvert un nouveau, celui de Dansoman, c’est donc là que Shatta est allé. Les gens riches y sont allés », a déclaré Gyan à Berla Mundi lors du Day Show.

« Non, mes parents se sont bien occupés de mon éducation, nous n’étions pas si riches. Je serai cependant un hypocrite si je disais que nous étions pauvres (…) Quand tu parles des pauvres, ce sont ceux du village qui n’ont même pas le strict minimum mais mes parents ont pu s’occuper de moi. Ma mère était directrice et mon père était un homme d’affaires, il vendait du maïs au marché de Kaneshie« , a-t-il ajouté.

Nostalgique, l’ancienne gloire de Sunderland ne peut s’empêcher de revenir sur son enfance à Accra: « Depuis l’école, j’avais l’habitude d’aller m’asseoir au marché de Kaneshie et de vendre. Parfois, quand les gens me voient, ils pensent qu’Asamoah Gyan est venu du ciel, mais ils ne savaient pas que j’étais là pour vendre du maïs………

Nous ne produisons pas le maïs mais mon père va à Nkoranza et ils l’apportent dans un sac pour le revendre à Kenkey. Parfois, nous n’utilisons pas la passerelle de Kaneshie, nous sautons la clôture pour aller chercher une voiture à Mallam, mais les gens n’y croient pas« .

Gyan a commencé sa carrière au ghanéen Liberty Professionals avant de rejoindre le club de Serie A, Udinese, en 2003. L’ancien capitaine des Black Stars a ensuite joué pour le Stade rennais, Sunderland et Al Ain et est retourné en Premier League du Ghana pour jouer pour Legon Cities en 2020. Gyan est actuellement sans club mais affirme qu’il n’est pas encore à la retraite.