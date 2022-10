AS Roma : grosse inquiétude pour Paulo Dybala, incertain pour le Mondial 2022

Buteur avec la Roma contre Lecce ce dimanche soir en Serie A, Paulo Dybala s’est également gravement blessé. L’international argentin pourrait être absent jusqu’en 2023, et manqué ainsi la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre).

Gros coup dur pour Paulo Dybala. Alors qu’il effectuait un début d’exercice remarquable avec la Roma, l’international argentin a été coupé net dans son élan ce dimanche soir. En effet, à l’occasion de la neuvième journée de Serie A contre Lecce, la Joya a inscrit le but victorieux (2-1) des siens sur penalty, permettant au club de la louve de remonter à la cinquième place du classement à quatre points du leader, Naples. Mais Dybala s’est blessé en transformant le tir au but et a été remplacé dans la foulée.

Invité à réagir sur DAZN après la rencontre, son entraineur José Mourinho a confirmé les inquiétudes qui régnaient au sein du club au sujet du joueur de l’Albiceleste. «Comment il va ? Je vais vous dire mal, pour ne pas dire très mal. Est-ce qu’on le reverra avant 2023 ? Je ne suis pas docteur et je n’ai pas encore discuté avec le staff médical, mais avec mon expérience, vu ce que j’ai vu et d’après ce que l’on m’a dit, je peux vous dire que ce sera très difficile. Il n’avait aucun problème, je ne sais pas qui a écrit ça. Si un joueur n’est pas à 100% avec moi, il ne joue pas. Mais Paulo allait bien», a expliqué le technicien portugais.

Paulo Dybala pourrait donc bien être absent jusqu’en 2023. Il serait alors forfait pour la Coupe du monde 2022, dont le coup d’envoi est prévu au Qatar le 20 novembre prochain. Ce serait un véritable drame pour le joueur de 28 ans. Il n’y a plus qu’à attendre le communiqué médical de l’AS Roma pour être fixé sur l’état de l’international argentin.