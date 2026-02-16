AS FAR se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF

Ce dimanche, l’AS FAR a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF en ramenant un match nul vierge du Caire face à Al Ahly.

Ce dimanche, l’AS FAR a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF en ramenant un match nul vierge du Caire face à Al Ahly.

Les Pharaons ont dominé la première période et se sont créés les meilleures occasions, notamment en tout début de rencontre où Mohamed Ben Romdhane (5e) puis Aliou Dieng (6e) se sont heurtés à un Ahmed Tagnaouti très inspiré.

Les Marocains ont tenu un bloc défensif compact, qui a permis de limiter les opportunités adverses même si l’efficacité offensive a fait défaut pour vraiment inquiéter la défense égyptienne.

Publicité

Une deuxième période sous pression et une qualification préservée

Après la pause, l’AS FAR a résisté aux poussées locales sans céder. Al Ahly a multiplié les assauts, mais n’a pas su trouver la faille, et le score est resté bloqué à 0-0.

Il faut noter que les hommes d’Al Ahly avaient déjà assuré leur présence en quarts avant cette dernière journée, tandis que les FAR peuvent désormais préparer la phase suivante grâce à cette prestation solide et organisée.