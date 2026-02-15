AS FAR qualifié pour les quarts de la LDC CAF après un nul contre Al Ahly

Al Ahly et l’AS FAR se sont quittés sur un match sans but ce dimanche 15 février 2026, lors de la dernière journée du groupe B en phase de poules de la Ligue des champions de la CAF. Ce partage des points suffit aux Marocains pour décrocher leur billet pour les quarts, tandis que les Égyptiens arrivaient déjà qualifiés avant cette confrontation finale.

Le début de la rencontre a été dominé par une forte discipline tactique des deux équipes. Al Ahly a tenté de dicter le tempo en gardant la possession, multipliant les combinaisons sur les côtés et en cherchant des percées au centre pour mettre à l’épreuve la vigilance de Reda Tagnaouti, très sollicité dans les premières minutes.

Les occasions se sont présentées tôt : Mohamed Ali Ben Romdhane a exploité un espace dans la défense marocaine et s’est retrouvé en position de frappe, mais le portier adverse a repoussé l’échéance. Peu après, Aliou Dieng a tenté sa chance de loin, sans surprendre Tagnaouti.

Temps forts et déroulement

À la 10e minute, Marwan Othman s’est présenté dans la surface pour reprendre une passe de Mohamed Hany, mais sa tentative n’a pas trompé le gardien. Trois minutes plus tard, une reprise puissante de Ben Radrag a été contrée par un défenseur puis détournée hors de la trajectoire dangereuse. Ben Romdhane a encore testé le gardien à distance à la 18e minute, sans succès.

Après le premier quart d’heure, l’AS FAR a réussi à équilibrer les échanges en cassant le rythme imposé par Al Ahly. Les offensives marocaines sont restées contenues par une arrière-garde égyptienne solide, et Mostafa Shobeir a peu été sollicité pendant cette période. À la 21e minute, Taher Mohamed a forcé un tir qui est passé juste au-dessus de la barre.

La seconde mi-temps n’a pas inversé la tendance : les deux blocs ont privilégié l’organisation défensive et les occasions franches se sont faites rares. Malgré plusieurs séquences prometteuses des deux côtés, ni les locaux ni les visiteurs n’ont réussi à trouver le chemin des filets.

