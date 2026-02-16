AS FAR face à Al Ahly en Ligue des champions CAF

Ce dimanche 15 février, l’AS FAR se rend au Stade du Caire pour un affrontement décisif face à Al Ahly, rencontre qui pourrait conditionner son avenir dans la Ligue des champions de la CAF. Le duel, inscrit au calendrier pour la sixième journée de la phase de poules, revêt des allures de derby nord-africain.

Al Ahly, le club égyptien, arrive avec neuf points au compteur et a d’ores et déjà sécurisé sa place en quarts de finale. De son côté, l’équipe de Rabat totalise huit unités et peut assurer sa qualification avec un match nul.

Une défaite des Marocains compliquerait fortement leur parcours : pendant ce temps, les Young Africans de Tanzanie, opposés à la JSK — équipe déjà éliminée — pousseront pour un succès qui relancerait leurs chances et ferait peser une pression supplémentaire sur l’AS FAR.

Les enjeux et le calendrier