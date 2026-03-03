Arthur et Mareva Galanter présentent Aïto, un Berger Australien adopté

Arthur , visage familier des plateaux de télévision, et son épouse, l’ancienne Miss France Mareva Galanter , ont annoncé le lundi 2 mars 2026 l’arrivée d’un nouveau membre dans leur foyer : un chien prénommé Aïto . L’annonce, relayée par des clichés publiés sur le compte Instagram de l’animateur, montre le jeune animal au sein de la famille et a rapidement suscité l’engouement des abonnés.

Arthur, visage familier des plateaux de télévision, et son épouse, l’ancienne Miss France Mareva Galanter, ont annoncé le lundi 2 mars 2026 l’arrivée d’un nouveau membre dans leur foyer : un chien prénommé Aïto. L’annonce, relayée par des clichés publiés sur le compte Instagram de l’animateur, montre le jeune animal au sein de la famille et a rapidement suscité l’engouement des abonnés.

Sur la série de photos partagées, Arthur présente sobrement l’animal en légende avant de laisser les images parler. Les internautes ont multiplié les réactions et commentaires attendris, saluant l’adorable trogne du nouveau compagnon et se réjouissant de son adoption. Les publications montrent Aïto en compagnie des membres du foyer, offrant un aperçu de son intégration immédiate auprès d’Arthur, Mareva et de leur fille.

Le chien adopté est un Berger Australien, une race connue pour son énergie, son intelligence et son attachement à la vie de famille. Le choix de ce type de chien laisse entendre une recherche d’un compagnon dynamique et sociable, adapté à une vie de famille active et à l’éducation d’un jeune chien au sein d’un foyer avec enfant.

Un foyer recomposé et des choix annoncés

La famille compte désormais quatre membres : Arthur, Mareva, leur fille Manava et Aïto. Manava fêtera ses 11 ans cet été, née le 5 août 2015, et sa demande d’avoir un chien avait été évoquée publiquement par le couple auparavant. Lors d’un entretien sur la chaîne YouTube de Claire Chazal, Arthur avait confirmé que l’idée d’adopter un chien avait été révélée par sa fille et qu’il s’agissait d’un souhait familial partagé.

Dans cette conversation, l’animateur avait évoqué avec humour certaines conditions personnelles, précisant notamment qu’il souhaitait éviter que l’animal urine sur le canapé, tout en reconnaissant que la demande venait de l’enfant. L’intention d’accueillir un chien avait donc été annoncée plusieurs mois plus tôt, et la publication du 2 mars officialise désormais cette adoption.

Sur le plan familial, Arthur et Mareva forment un couple connu du grand public ; ils se sont rencontrés en 1998, Mareva ayant été élue Miss France en 1999. Ensemble, ils ont fondé une famille autour de leur fille Manava. Arthur est également père de deux fils issus de relations précédentes : Samuel, né en 1997 de sa relation avec l’actrice Léa Vigny, et Aaron, né en 2009 de sa relation avec Caroline Nielsen, sa compagne entre 2008 et 2012.

