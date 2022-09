Arsenal: un cadre de Mikel Arteta opéré

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, Arsenal a annoncé que son jeune milieu Emile Smith-Rowe a été opéré “pour réparer un tendon endommagé dans son aine”.

Mauvaise nouvelle pour Mikel Arteta. Alors qu’il était déjà obligé de limiter le temps de jeu d’Emile Smith-Rowe avec Arsenal depuis plusieurs mois, le technicien espagnol va devoir se passer totalement de son milieu de 22 ans pour plusieurs semaines. En effet, dans un communiqué publié ce jeudi, les Gunners ont annoncé que l’international Anglais a subi une opération à cause d’une douleur persistante à l’aine.

“Suite à un revers important lors de notre match de Premier League contre Manchester United à Old Trafford le 4 septembre, et après de nouvelles consultations spécialisées et des discussions avec notre équipe médicale, Emile a subi une intervention chirurgicale pour réparer un tendon endommagé à l’aine”, écrit les Gunners, avant de donner une date de retour pour le joueur. “Cette opération réussie a eu lieu à Londres ces derniers jours et le programme de rééducation d’Emile est déjà en cours. Nous espérons qu’Emile reprendra l’entraînement complet en décembre.”

Back stronger, Emile ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 29, 2022

Un gros coup dur pour Arsenal mais également pour Emile Smith Rowe, qui a très certainement dit adieu à son espoir de disputer la première Coupe du monde de sa jeune carrière avec l’Angleterre. Désormais, le Gunner devra se concentrer sur sa récupération pour revenir sur les pelouses le plus rapidement possible, tout en ne perdant rien de son incroyable niveau du jeu.