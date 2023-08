Arsenal: « revenez à l’essentiel », Garry Neville charge Arteta après le nul face à Fulham

La légende de Manchester United, Garry Neville, a estimé qu’Arsenal devrait revenir à l’essentiel et replacer ses joueurs vedettes dans leur rôle préféré qui a donné le succès de l’équipe lors de la saison 2022/2023.

L’affirmation de Neville est une réaction à l’échec d’Arsenal à battre Fulham à l’Emirates le samedi 26 août 2023. Il a identifié un « élément de l’expérience », déclarant que Partey joue actuellement en tant que défenseur et milieu de terrain en fonction du moment du jeu.

« Je dirais que pour moi, en regardant Arsenal, il y a cet élément d’expérimentation. Thomas Partey joue moitié-moitié dans un match. Parfois, vous devez revenir à l’essentiel », a déclaré Neville sur Sky Sports.

Il a conseillé au manager d’Arsenal, Mikel Arteta, de ramener Partey au milieu de terrain pour former un trio avec Martin Odegaard et Declan Rice: « Je m’attends à ce que la semaine prochaine [contre Man Utd], Mikel Arteta mette fin à cette expérience et parte avec un solide quatre arrière. Déplacez Partey au milieu de terrain avec Declan Rice et Martin Ødegaard.«

Dans la configuration actuelle d’Arsenal, l’international ghanéen Thomas Partey, qui est à l’origine un milieu de terrain défensif, est relégué au poste d’arrière droit. Il a commencé la saison en formant un trio de milieu de terrain avec le capitaine Martin Odgaard et la signature record Declan Rice. Cependant, sans entraînement préalable en pré-saison, le 4-3-3 habituel a maintenant été converti en un 3-5-2 dont beaucoup se sont demandé si ce nouveau schéma tactique réussirait à obtenir les résultats escomptés.

