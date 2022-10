Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang détruit Mikel Arteta

De passage dans une vidéo Youtube réalisée par A Jewellers et publiée ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang s’en est pris à son ancien entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta.

Après trois saisons et demie passées sous les couleurs d’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang a quitté les Gunners pour le FC Barcelone, lors du mercato d’hiver 2022. Alors qu’il était un cadre de l’équipe et portait le brassard, sa relation avec son entraîneur, à ce moment là, Mikel Arteta s’est détériorée, au point où le Gabonais n’était plus convoqué en équipe première. Interrogé sur le sujet dans une vidéo Youtube réalisée par A Jewellers et publiée ce dimanche, PEA a dézingué son ancien coach chez les Gunners.

« Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s’en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent », a ainsi lâché l’actuel attaquant de Chelsea. Des déclarations qui ne risquent pas d’arranger la relation déjà très tendue entre les deux hommes. Mikel Arteta et Pierre Aubameyang se retrouveront le 6 novembre prochain, lors du choc de la 15è journée de Premier League entre Chelsea et Arsenal. Aubam et son ancien coach pourront alors régler leur différend avec le langage du football.

Le passage de Pierre Emerick Aubameyang dans la vidéo de Jewellers